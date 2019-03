Business news: Brasile, Goldman Sachs riduce la sua presenza in Brasile e taglia la posizione di Ad

- La banca di investimenti Goldman Sachs Group ha annunciato che taglierà la carica di amministratore delegato in Brasile, in linea con la volontà di ridurre la sua presenza nel paese. Lo fa sapere la stessa banca in un comunicato stampa. I co-direttori di Goldman Sachs in America Latina, Gonzalo Garcia e Ram Sundaram, hanno annunciato che l'attuale Ad in Brasile, Maria Silvia Marques, diventerà il presidente del consiglio consultivo della banca. In base al nuovo assetto, le attività di Goldman Sachs in Brasile saranno guidate da un comitato esecutivo composto da sei componenti. I membri del nuovo comitato esecutivo sono Paula Moreira, Daniel Motta, Juliano Arruda, Rodolfo Soares, Ricardo Bellissi e Ricardo Mourao, ha riferito la banca. (Res)