Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) partecipano all’incontro di avvio e presentazione del progetto“Officina della partecipazione e della creatività”.Istituto Luigi Cremona, aula Magna, viale Marche, 73 (ore 9.30)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa alla cerimonia celebrativa del 171° anniversario delle Cinque Giornate di Milano.Piazza Cinque Giornate (ore 11.00)L’assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione dell’ottava edizione di “Rugby nei parchi”.Palazzo Marino, sala Stampa, piazza della Scala, 2 (ore 11.30)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione delle iniziative organizzate dalla Città di Torino in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.Palazzo Reale, sala Conferenze, piazza Duomo (ore 12.00)Forza Italia organizza una conferenza stampa su “Emergenze Scuole a Milano - L’educazione al centro della rinascita delle periferie”. Partecipano, tra gli altri, Mariastella Gelmini e Fabrizio De Pasquale.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza della Scala, 2 (ore 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene ai “Dialoghi sul Futuro”, organizzato dall’Ispi.Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 18.00) (segue) (Rem)