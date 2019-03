Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEEvento annuale "Mobility Conference Exhibition", promosso da Assolombarda e Cciaa Milano. Intervengono Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Cristina Tajani, assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane del Comune di Milano e Gioia Ghezzi, vicepresidente Sviluppo sostenibile e Smart Cities Assolombarda.Sede Assolombarda, auditorium Gio Ponti, via Pantano 9 (ore 09.45)Tavola Rotonda organizzata da Federcasa, insieme ai Sindacati Inquilini della Lombardia, Sunia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini "Il rilancio dell’edilizia pubblica. Richieste per una nuova politica abitativa”. Prevista la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore alle Politiche sociali di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, dell’assessore alla Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, e del presidente di Federcasa Lombardia, Angelo Sala.Sede Aler, sala Conferenze, viale Romagna 26 (ore 10.00)Si riunisce il Cda del Teatro alla Scala. Partecipa, tra gli altri, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Teatro alla Scala, via Filodrammatici 2 (ore 11.00)Presentazione della terza giornata del design italiano nel mondo. Partecipano, tra gli altri, il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, il presidente Ice Carlo Ferro, il direttore generale del salone del Mobile, Marco Sabetta.Palazzo Pirelli, Belvedere, via Fabio Filzi 22 (ore 11.30)Incontro dal titolo “Le bufale storiche su Craxi”. Intervengono Gianluigi Da Rold, Luca Josi e Pino Cozza.Corso di Porta Vigentina 19 (ore 18.15) (Rem)