Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Tappa romana di VentureUp. La Regione Lazio prosegue la collaborazione conAifi e Fondo Italiano d’Investimento per sostenere l’incontro tra investitori e nuove idee innovative. Aprirà i lavori della Venture Up l’assessore allo Sviluppo economico eattività produttive della regione Lazio, Gian Paolo Manzella.LazioInnova, via Marco Aurelio, 26A (ore 10)- Croce Rossa di Roma presenta il corso rivolto ai cittadini stranieri di recente arrivo in Italia e regolarmente residenti, in condizione di fragilità socio-economica. Il corso nasce nell'ambito del progetto “Help Centers Territoriali”, finanziato dalla Regione Lazio con risorse del Fondo Sociale Europeo. Il corso è tenuto da: Cemas Università la Sapienza di Roma e da Gruppo Manpower.Manpower Talent Solution Company, viale Manzoni 22 (ore 10)- Nell’ambito del progetto della Memoria le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute all’Olocausto, incontreranno gli studenti e le studentesse di Fiumicino, a cui racconteranno la loro storia. All’evento saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, la Vice Presidente di Aned, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, Grazia Di Veroli.Fiumicino, Salsedine, via della Scafa, 143 (ore 10:30)- Conferenza Stampa di Fd’I che illustrerà alla stampa la 'presentazione dell'esposto al Prefetto di Fratelli d'Italia per l'attuazione della mozione su Via Giorgio Almirante a Roma'.Interverranno gli esponenti di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo capogruppo, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, i consiglieri capitolini Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'.Gruppo capitolino di Fratelli d'Italia, via del Tritone, 142 (ore 11:30)(Rer)