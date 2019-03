Decoro: Raggi, oggi insieme a ragazzi di Retake Roma a via Ostiense, siano esempio per tutti cittadini

- "Oggi sono stata in giro per via Ostiense con i ragazzi di Retake Roma che nel loro tempo libero si prendono cura della nostra città. È un gesto d'amore nei confronti di Roma davvero molto bello. E per questo li voglio ringraziare". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "È stata una mattinata intensa di lavori - aggiunge - hanno ripulito muri da scritte, tolto adesivi dai pali. Ciò che è stato fatto oggi deve essere d'esempio per tutti. Un'energia positiva che fa bene alla città e che fa capire quanto ciascuno di noi può fare. Spero che la prossima volta anche commercianti e abitanti della zona possano partecipare maggiormente per rendere più bello il loro quartiere e i loro palazzi". (Rer)