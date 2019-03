Business news: Messico, governo "non esclude" possibilità di collocare titoli Pemex in Borsa

- Il governo messicano non esclude la possibilità di collocare in Borsa titoli della compagnia energetica statale Pemex. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, pur segnalando che "per la prima volta da molto tempo" l'azienda presenta condizioni finanziarie "sane". "Non scartiamo altre alternative, come la possibilità di titoli di partecipazione per investitori alla Borsa valori messicana (Bvm). Non lo scartiamo, ma non c'è al momento necessità di finanziamento, Pemex dispone di un bilancio sufficiente", ha detto il capo dello stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, segnalando che altri dettagli in proposito verranno comunicati lunedì 18 marzo. (Res)