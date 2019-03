Algeria: Francia, proteste in piazza contro il presidente Bouteflika (5)

- Domenica 10 marzo, nel tentativo di calmare la popolazione ed interrompere la pericolosa spirale di protese, il presidente ha annunciato il ritiro della propria candidatura, presentando un piano transizione verso una “nuova Algeria”. Il piano prevede la formazione di una “Conferenza nazionale” che dovrebbe scrivere una nuova Costituzione, preparare il referendum su di essa e, poi, convocare le nuove elezioni entro la fine dell’anno. Nel frattempo, il mandato di Bouteflika sarebbe prolungato oltre la scadenza. L'opposizione algerina, pur essendo divisa al suo interno, ha respinto il piano, considerato "un'estensione del quarto mandato del presidente uscente". Il presidente in carica "non ha il potere di guidare il periodo di transizione", sostiene l’opposizione, secondo cui "la continuità del potere è un vero pericolo per la stabilità e la sicurezza nazionale". Per questa ragione, i partiti politici hanno fatto appello ai deputati "saggi e onesti di ritirarsi dal parlamento”. (segue) (Ala)