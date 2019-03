Algeria: Francia, proteste in piazza contro il presidente Bouteflika (7)

- Il centro di Algeri è stato invaso venerdì 15 marzo da una marea umana calcolabile in diverse centinaia di migliaia di persone per protestare contro il prolungamento del quarto mandato del presidente algerino. Secondo la polizia, 75 persone sono state arrestate e 11 agenti feriti. Secondo un editoriale del sito web algerino “Tout sur l'Algérie” (Tsa), il primo passo sulla via della soluzione alla crisi in Algeria è un impegno formale del presidente Bouteflika a lasciare il potere alla scadenza del suo quarto mandato il 28 aprile. “L'annuncio della partenza di Bouteflika alla fine del suo attuale mandato potrebbe contribuire notevolmente a calmare la piazza. Anche se i manifestanti chiedono lo smantellamento dell’intero sistema, non va dimenticato che è stato l'annuncio della candidatura di Bouteflika a dare fuoco alle polveri. Questo è il primo passo sulla via della soluzione della crisi, se il governo accetterà di impegnarsi in tal senso. Il periodo di transizione potrebbe così iniziare e l'organizzazione della conferenza nazionale avrebbe un senso” si legge sul sito internet algerino. (segue) (Ala)