Pd: Giachetti-Ascani, abbiamo portato boccata d'aria fresca in Direzione partito

- Una nota della mozione che fa capo ai parlamentari del Pd Roberto Giachetti ed Anna Ascani informa che "come con le nostre liste di candidati per le primarie, anche oggi abbiamo portato una boccata d'aria fresca nella nuova Direzione nazionale del Partito democratico: la metà dei nostri delegati sono giovani e oltre la metà entra per la prima volta a far parte del massimo organismo nazionale. La mozione 'Sempre avanti' potrà contare su 21 membri di Direzione compresi Roberto Giachetti, Anna Ascani, Luciano Nobili e Francesco Bonifazi che vengono eletti di diritto. Un risultato importante", conclude la nota, "che ci consente di dare forza al nostro ruolo di minoranza leale e costruttiva". (Com)