Pd: a Pioltello più di 5mila cittadini votato per bilancio partecipativo

- A Pioltello più di 5000 cittadini hanno votato i 30 progetti del bilancio partecipativo. Lo comunica una nota diffusa oggi dal Partito democratico metropolitano di Milano. "Dopo un ricco percorso di ascolto e progettazione, spiega la nota, i pioltellesi hanno potuto scegliere quali progetti realizzare per rendere più bella la propria città. Oltre 150 volontari, consiglieri, assessori e dipendenti comunali, hanno allestito gli 11 seggi della città e gestito le lunghe code di sabato e di domenica". ”La città di Pioltello si dimostra pronta a scendere in campo di fronte a proposte credibili. Oggi i Pioltellesi possono ritenersi orgogliosi e io da Sindaca non posso che essere fiera di rappresentare una città che, con entusiasmo, visione e generosità costruisce il suo futuro. Girando tra i seggi la gente in fila sorrideva e si respirava un clima di gioia e positività davvero contagiosa. Oggi nasce l’hashtag #GRANDEPIOLTELLO” - dichiara Ivonne Cosciotti, Sindaca di Pioltello. “A un’ora dalla chiusura del voto siamo a 5200 votanti. 11 seggi in tutta la città, oltre 150 volontari, 24 consiglieri di maggioranza e opposizione, dipendenti comunali e tutta la giunta impegnati nei seggi. Tanti cittadini, dai 14 anni in su in coda. Pioltello dimostra una maturità civica spettacolare! In un momento nel quale sembra che tutto ciò che ha valore debba accadere in rete, migliaia di cittadini hanno preferito metterci la faccia. Tanti sorrisi e la voglia di dare un contributo alla crescita di Pioltello sono la cifra di queste due splendide giornate. Aver aperto il voto ai 14 enni, vederli in tanti emozionati in coda ci dice che abbiamo fatto qualcosa di grande. 30 sono i progetti che si confrontano. Ma Pioltello ha già vinto": così Saimon Gaiotto, PD, Vicesindaco, assessore al Bilancio e promotore del progetto "decidilo tu" commetna la partecipazione di oggi . "Complimenti all’amministrazione comunale, alla sindaca Ivonne Cosciotti e al vicesindaco Saimon Gaiotto - conclude nella nota la segretaria metropolitana del PD, Silvia Roggiani -. Questo weekend rappresenta un contributo fondamentale per crescita di Pioltello e dimostra, ancora una volta, che la partecipazione è il vero motore della democrazia".(Com)