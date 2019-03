Business news: Brasile, Fgv, l'indice di occupazione prevede una lenta ripresa del mercato del lavoro

- L'indice di occupazione (Iaemp) è sceso di 1,8 punti a febbraio attestandosi a 99,3 punti, mostrando una ripresa del mercato del lavoro più lenta rispetto a quanto stimato in precedenza. Lo riporta la Fondazione Getulio Vargas (Fgv) diffondendo i dati della ricerca. "La caduta dell'Iaemp a febbraio non sembra significare un'inversione della tendenza al rialzo, tuttavia la nuova calibrazione delle aspettative di nuove assunzioni testimonia che la ripresa del mercato del lavoro continuerà a verificarsi ma più lentamente e più gradualmente", ha spiegato l'economista della Fgv, Rodolpho Tobler. Secongo la Fgv, a febbraio l'IAEmp, che anticipa la direzione del mercato del lavoro in Brasile ha avuto una contrazione, dopo essere avanzato di 10,3 punti nei tre mesi precedenti. L'indice coincidente di occupazione (Icd) che registra le percezioni delle famiglie sul mercato del lavoro, ha registrato una diminuzione di 2,4 punti a febbraio 2019, attestandosi a 92,1 punti. Il comportamento dell'Icd è simile a quello del tasso di disoccupazione, cioè, minore è il numero, migliore è il risultato. "Il calo dell'Icd a febbraio segna una favorevole evoluzione del tasso di disoccupazione all'inizio dell'anno", ha aggiunto Tobler. "Un buon recupero dell'Icd avviene solo dopo segni più solidi di miglioramento dei livelli di attività e riduzione dei livelli di incertezza". Il tasso di disoccupazione in Brasile è salito a gennaio al 12,0 per cento dall'11,6 per cento di dicembre 2018. (Res)