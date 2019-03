Russia: viceministro Esteri, manterremo cooperazione con Venezuela nonostante minacce Usa

- La Russia continuerà a portare avanti la cooperazione con il Venezuela nei settori della Difesa e dell'energia nonostante la pressione degli Stati Uniti. Lo ha detto il viceministro degli Esteri della Russia, Sergej Ryabkov, all'agenzia di stampa "Sputnik". "Abbiamo portato avanti e continueremo a promuovere una cooperazione normale, assolutamente naturale, vantaggiosa per entrambi e legittima in diversi settori come l'energia, la produzione del petrolio, il comparto minerario o la cooperazione tecnico militare", ha detto il funzionario rivendicando fermezza nella linea adottata da Mosca. "Le minacce di vario genere o l'applicazione di misure pratiche potranno influire sulla linea che applica la Russia. Abbiamo imparato a vivere in mezzo alle sanzioni e abbiamo soci, diversi paesi che hanno posizioni simili alle nostre e che condividono l'opinione che la pressione statunitense sotto forma di sanzioni è categoricamente inammissibile". (segue) (Rum)