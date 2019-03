Russia: viceministro Esteri, manterremo cooperazione con Venezuela nonostante minacce Usa (2)

- Gli statunitensi "possono minacciare quanto vogliono, non è motivo per rinnegare una posizione di principio e una linea il cui obiettivo è tutelare e rafforzare le basi del diritto internazionale nella relazione tra gli stati", ha detto il viceministro, che sarà domani da Roma per incontri l'inviato speciale Usa per il Venezuela, Eliot Abrams. In mattinata Ryabkov aveva avvertito che nel corso del bilaterale, in agenda martedì 19, la Russia avrebbe messo "in guardia gli Stati Uniti dall'intervento militare e altre forme di influenza illegale contro le legittime autorità di Caracas. (segue) (Rum)