Scala: Morelli (Lega), Sala non scarichi su Pereira

- Per Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino “quella in scena in questi giorni è una tragedia che ha rischiato di mettere un'ombra nera sulla Scala di Milano, il più importante teatro al mondo e il secondo brand nazionale”. Così commenta la polemica sull’ingresso nel Piermarini del governo saudita. “Il Sovrintendente Pereira ha evidenti responsabilità ma il tentativo del sindaco Sala, presidente del Cda del teatro, di far passare sotto silenzio la cessione del know-how della Scala e un ‘gemellaggio’ per una cifra ridicola, che neanche il ragionier Fantozzi avrebbe accettato, dimostra come il supermanager Sala abbia giocato sporco con gli interessi della città per avere un proprio ritorno di immagine. Per una foto con lo sceicco dal palco reale alla prima e darsi la parvenza del politico di respiro internazionale, Sala ha accettato una mancetta ridicola mettendo a repentaglio il lustro del nostro teatro”. “Alla sinistra, tanto attenta ai diritti umani ma con il cervello scollegato sui casi degli ultimi mesi, diamo un consiglio - ha concluso il deputato leghista - oltre al gonfalone appeso su Palazzo Marino che chiede ‘verità per Regeni’, installiamone un altro che chieda ‘verità per Kashoggi’ così che i componenti del Cda della Scala possano vedere da che parte sta Milano”. (Com)