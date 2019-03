Immigrazione: Salvini su Diciotti, se mi processano ci vado a testa alta

- Il vicepremier e titolare del Viminale, Matteo Salvini, ospite di "Domenica Live", su Canale 5, ha affermato che "se dovessi essere processato", per la vicenda della nave Diciotti, "ci vado a testa alta per difendere il mio paese. Rifarò quello che ho fatto. Servirà la coscienza di qualunque senatore per decidere se quello che sto facendo, da ministro dell'Interno, è per l'interesse del paese o privato". Mercoledì prossimo, 20 marzo, l'Aula di palazzo Madama si pronuncerà se concedere o meno l'autorizzazione a procedere nei riguardi del leader, e senatore, della Lega. (Rin)