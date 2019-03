Economia: Fca, martedì comunicazione di Chiamparino in Consiglio regionale del Piemonte

- È il Piano regionale per la qualità dell’aria della Regione Piemonte al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio regionale convocato martedì 19 marzo (orario 10-13 e 15-19). Prevista anche una comunicazione del presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino, sulla situazione di Fiat Chrysler Automobiles. Programmato anche lo svolgimento del sindacato ispettivo alle 9.30 e del question time alle 14.30. Convocate pure le Commissioni fino a mercoledì 20: lunedì 18 alle 14.30 la prima, presieduta da Vittorio Barazzotto, esamina due proposte di deliberazione sul regolamento di autonomia contabile del Consiglio regionale e sulla modifica della denominazione del Comune di Castellania in Castellania Coppi; alle 15 la Commissione Bilancio prosegue in congiunta con la terza (presidente Raffaele Gallo) per la continuazione dell’esame del disegno di legge 332 sul riordino delle autonomie locali e la montagna. Esame congiunto che è calendarizzato anche mercoledì 20 alle 9.30 e alle 14.30. (segue) (Rpi)