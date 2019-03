Economia: Fca, martedì comunicazione di Chiamparino in Consiglio regionale del Piemonte (2)

- Lunedì alle 10 è prevista una seduta della Commissione Sanità, presieduta da Domenico Rossi, per l’esame definitivo delle proposte di legge 250 e 270 sul Fattore famiglia. All’ordine del giorno anche il proseguimento dell’esame delle Pdl 261, 290 e 354 sull’invecchiamento attivo. Si segnala lunedì 18 alle ore 12 che, nella Sala delle Bandiere di Palazzo Lascaris, si tiene la conferenza stampa “10 numeri per capire i fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento” per presentare il report “Sovraindebitamento e usura 2019”, realizzato da Ires Piemonte e a cura dell’ Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento. Interviene Giorgio Bertola, componente dell'Ufficio di presidenza delegato all'Osservatorio. (Rpi)