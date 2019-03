Famiglia: Salvini, ogni bambino ha diritto ad avere un papà ed una mamma

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di "Domenica Live", su Canale 5, in merito alle polemiche per il Forum di fine mese a Verona sulla famiglia, ha detto che "per me ognuno a casa sua fa quello che vuole, combatterò però fino a che campo contro l'utero in affitto - che è una schifezza - ed i bambini in vendita. Per quello che mi riguarda", ha concluso il segretario della Lega, "ogni bambino ha diritto ad avere un papà ed una mamma". (Rin)