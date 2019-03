Infrastrutture: Malan (FI), unico vero sblocca-cantieri sarebbero dimissioni governo

- Lucio Malan, vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "il provvedimento che sbloccherebbe davvero i cantieri sarebbero le dimissioni, quanto meno del vicepresidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, meglio ancora dell'intero governo. Quasi tutti i cantieri fermi di grandi opere, a cominciare da quelli del Tav", continua il parlamentare, "sono bloccati per l'inerzia del governo e addirittura per atti del governo stesso. Per il resto, abrogare la legge liberticida spazzagiustizia, contrabbandata per spazzacorrotti, sarebbe un buon passo avanti perché oggi frena ulteriormente il lavoro dei funzionari pubblici, terrorizzati che i magistrati ideologizzati, una minoranza - certo - ma molto attiva, presumano chissà quali interessi personali e li condannino al processo a vita, essendo sparita la prescrizione. In questo senso", afferma Malan, "anche le dimissioni del Guardasigilli Bonafede potrebbero sbloccare qualcosa. Senza contare che, cantieri a parte, un ministro, come Luigi Di Maio, che sostiene i gilet gialli che devastano Parigi", conclude l'esponente di FI, "avrebbe dovuto già dimettersi da tempo". (Com)