Energia: ministro saudita Al Falih, output greggio a 9,8 milioni di barili a marzo-aprile

- L’Arabia Saudita intende produrre 9,8 milioni di barili di petrolio al giorno nel periodo marzo-aprile, mentre le esportazioni dovrebbero essere inferiori a 7 milioni di barili al giorno. Lo ha detto oggi il ministro dell’Energia saudita, Khalid al Falih, parlando in conferenza stampa al termine della riunione del Comitato tecnico dei membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i paesi che non fanno parte del Cartello. “Per quanto riguarda marzo e aprile, la produzione è stata di 9,8 (milioni di barili al giorno) in entrambi i mesi, con aprile leggermente al disotto di marzo, forse di 100 mila barili. Le esportazioni in entrambi i mesi saranno sotto i 7 (milioni di barili al giorno). Si tratta del loro livello più basso”, ha aggiunto ancora Al Falih. L’esponente del governo saudita ha definito “buono” il rispetto degli accordi sul taglio alla produzione da parte dei paesi inclusi nell’accordo. “In poche parole, il livello di conformità è buono e sarà migliorato. Molti dei miei colleghi che non sono stati in grado di raggiungere il 100 per cento (di conformità), ho incontrato ognuno di loro e tutti mi hanno assicurato che sono sulla loro strada per rispettare i loro impegni”, ha aggiunto il ministro. Inoltre, Al Falih ha definito “pragmatico” l’approccio della Russia riguardo alle tensioni con gli Stati Uniti. “Nonostante tutte le tensioni politiche, sono stati molto pragmatici. Non hanno mescolato la politica con le decisioni relative alla produzione”, ha aggiunto Al Falih. (Res)