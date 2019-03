Energia: Moretti, A2A Smart City si prepara a diventare una benefit corporation

- A2A Smart City sta cominciando il percorso per fare modifiche statutarie, cambiare propri obiettivi per diventare una benefit corporation. Lo ha annunciato Marco Moretti, presidente e amministratore delegato di A2A Smart City oggi a Milano. "È una certificazione importante - ha detto - che misura non solo il margine operativo lordo, ma misura anche quanto valore diamo alla sostenibilità della nostra città rispetto a quanto preleviamo". Moretti ha spiegato che A2A smart City, è "una società che ha come missione di creare le città digitali del futuro, ma soprattutto, guardare al futuro vuol dire guardare alla sostenibilità: l'urbanizzazione porterà molte persone nelle città rispetto alle attuali e questo aggraverà i problemi di traffico, inquinamento e spazio disponibile", ha concluso. (Rem)