Brasile: domani governo presenta nuova gara per privatizzazione aeroporti

- Prosegue il programma di privatizzazione degli aeroporti brasiliani voluto dal presidente Jair Bolsonaro. Il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcisio Gomes de Freitas, ha riferito che oggi il governo presenterà un nuovo bando di gara per la messa all'asta di altri 22 aeroporti, oggi gestiti dalla società statale Infraero. Gli scali messi in vendita verranno suddivisi in tre gruppi distinti per aree geografiche. La settimana scorsa, la vendita di dodici scali in un'asta realizzata tramite la borsa di San Paolo aveva fruttato complessivamente 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro), il 986 per cento in più rispetto alla base d'asta. (Brb)