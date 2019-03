Innovazione: 'MOVEco' e 'Splinter' vincono hackaton di A2A Smart City

- Una app per aiutare i cittadini a trovare parcheggio e una per il monitoraggio delle fognature, partendo da un'idea del MIT di Boston. Sono "MOVEco" e "Splinter" le due idee che hanno vinto l'Hackaton "LoRa&the City: make a (sexy) sense of sensors", la sfida, organizzata da A2A Smart City e lanciata in partnership con Bosch, Google Cloud, GoReply, con il supporto organizzativo di Codemotion e quello tecnologico di Arduino, per stimolare la genialità digitale e incrociare Big Data, Internet of Things, sensori e infrastrutture. Nel corso della sfida, durata 2 giorni, si sono affrontati 11 gruppi in totale, 6 sulla challenge 'urban mobility and monitoring' e 5 su quella 'energy and sustenaibility'. I temi erano appunto quelli delle soluzioni innovative per la mobilità urbana, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale per rendere le città sempre più smart. "È stato difficile scegliere - spiega Marco Moretti, presidente e ad di A2A Smart City - perché erano idee molto belle, interessanti e futuristiche. Sulla mobilità abbiamo voluto scegliere un team che ha proposto lo smart parking, attraverso una app che non solo dice quali sono i parcheggi liberi e vuoti, ma avvisa anche quali saranno liberi e vuoti dopo 30 minuti o dopo un'ora". Una scelta complessa è stata anche quella per la sostenibilità, ha spiegato Moretti. "Un'idea era sull'aria, una sull'acqua e una sulle fognature. Abbiamo scelto la terza, perché insieme a Boston, che è stato un po' il precursore, potrebbe essere un'idea per riuscire ad avere dati dal sottosuolo che non necessariamente vogliono dire solo flussi, ma anche predizione malattie molto interessanti", ha concluso.(Rem)