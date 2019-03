Algeria: Francia, proteste in piazza contro il presidente Bouteflika (2)

- A Saint-Etienne, circa 500 persone hanno sfidato la pioggia sfilando sotto lo slogan "Liberare l'Algeria". A Bordeaux, circa 300 persone si sono riunite per la seconda domenica consecutiva per chiedere “la fine dell’intero sistema", mentre a Tolosa hanno manifestato circa 200-250 persone. Sono 760 mila gli immigrati algerini che vivono in Francia, secondo l'Istituto nazionale di statistica francese. La comunità algerina può contare su 1,7 milioni di persone includendo anche i figli degli immigrati nati in Francia. Parigi ha importanti interessi in Algeria, che fino al 1962 fu “territorio metropolitano”: non colonia, cioè, ma Francia. La situazione attuale in Algeria sembra preoccupare i transalpini al punto che il presidente Macron ha auspicato una transizione veloce ad un nuovo regime. (segue) (Ala)