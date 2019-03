Algeria: Francia, proteste in piazza contro il presidente Bouteflika (3)

- Intanto oggi il nuovo primo ministro algerino Noureddine Bedoui ha avviato colloqui con il vicepremier e ministro degli Esteri, Ramtane Lamamra, sulla formazione di un governo formato da “capacità nazionali". Lo riferisce l’agenzia di stampa statale “Aps”, citando fonti ufficiali. La nuova squadra di governo includerà “capacità nazionali con o senza appartenenze politiche e che riflettono in modo significativo le caratteristiche demografiche della società algerina", spiega “Aps”. La sessione di lavoro di Bedoui e Lamamra si è concentrata in particolare sulla struttura del prossimo governo, ma al momento non è chiaro chi ne farà parte. (segue) (Ala)