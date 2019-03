Algeria: Francia, proteste in piazza contro il presidente Bouteflika (8)

- Il secondo passo per risolvere la crisi, prosegue “Tsa”, è “l'istituzione di un governo di transizione guidato da una personalità nazionale con un passato irreprensibile e senza affiliazioni partitiche, con ministri tecnocratici o provenienti da tutti i partiti politici”. Infine, è necessario redigere “un calendario chiaro per tutte le fasi future, eventualmente per una revisione della legge elettorale e la Costituzione, con un calendario elettorale per il rinnovo di tutte le Camere e l'elezione di un nuovo presidente”. “Tsa” si dice ottimista sulla possibilità di arrivare una soluzione. “L'attuale crisi è lungi dall'essere una matassa inestricabile e solo la testardaggine del potere la rende duratura. Non siamo di fronte a fazioni con posizioni inconciliabili. La gente è unita nello stesso ordine, lo stesso obiettivo e il pacifismo dei dimostranti dovrebbero essere un elemento di facilitazione per una via d'uscita dalla crisi senza danni. Speriamo che dopo questo quarto venerdì le autorità abbiano compreso che è tempo di guardare in faccia la realtà”. (Ala)