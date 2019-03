Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, illustra in una conferenza stampa i principali provvedimenti approvati dalla Giunta.Palazzo Lombardia, sala Stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10.30)L’assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene alla presentazione della prima edizione del concorso letterario 'GialloCeresio’.Salone Luraschi, piazzale Luraschi, Porto Ceresio - VA (ore 11.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme a una delegazione di assessori regionali, partecipa al primo di una serie di 'Tavoli territoriali' che si svolgeranno nelle province lombarde.Ufficio territoriale regionale, via XX settembre 18, Bergamo (ore 16.45)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, partecipa alla presentazione del progetto 'Garda Lago Accessibile'.Via Guglielmo Marconi, 23 - Desenzano del Garda - BS (ore 19.30) (segue) (Rem)