Brasile-Usa: Bolsonaro alla volta di Washington, martedì il bilaterale con Trump (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo scacchiere si è affacciata anche un'altra partita. Il Brasile cerca l'appoggio degli Stati Uniti per l'ingresso nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), passo fortemente voluto dal ministro dell'Economia Paulo Guedes. Bolsonaro ha anche avvertito che verrà inoltre firmato "un nuovo accordo di sicurezza tecnologica un nuovo accordo che regola l'utilizzo della base di lancio di Alcantara", nello stato settentrionale del Maranhao. Il presidente ha detto che l'obiettivo del documento è trasformare la base "nel punto principale per il lancio di razzi". Bolsonaro ha aggiunto che nel corso del governo di Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), c'era già stato uno sforzo per negoziare i termini della partnership relativa all'utilizzo della base di lancio di Alcantara, ma che la visione "ideologica" dell'ex capo dello stato ha impedito di raggiungere un accordo. (segue) (Brb)