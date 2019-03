Medio Oriente: attacco in Cisgiordania, la vittima era soldato israeliano di 19 anni

- E’ stata indentificata la vittima dell’attacco perpetrato da un palestinese non ancora identificato vicino all'insediamento di Ariel, in Cisgiordania. Si tratta di Gal Jaiden, 19 anni, soldato delle Forze di difesa israeliane (Idf) originario di Berrsheba, accoltellato intorno alle 9.45 del mattino ora locale da un palestinese ancora in libertà. L’assalitore è riuscito a rubare l’arma del giovane militare e a sparargli, per poi rivolgere l’arma contro tre vetture che transitavano sul luogo. Tra le persone ferite gravemente nella sparatoria vi è il 47enne Rabbi Ahiad Ettinger, proveniente dall’inserimento di Eli e padre di 12 figli. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, l’uomo ha rubato una vettura e si è diretto verso l’incrocio stradale di Gitai Avishar, dove ha ingaggiato uno scontro a fuoco con un altro militare israeliano rimasto ferito. Centinaia di lavoratori palestinesi transitano quotidianamente sull’autostrada che collega Ariel al centro di Israele. La vettura rubata dall’aggressore è stata ritrovata nel villaggio palestinese di Burqin. (segue) (Res)