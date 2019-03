Medio Oriente: attacco in Cisgiordania, la vittima era soldato israeliano di 19 anni (2)

- "Siamo alla ricerca dei terroristi in due punti nella zona di Ariel", ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu. "Sono sicuro che (i responsabili) saranno arrestati e che verranno trattati con il massimo rispetto consentito dalla legge, come abbiamo fatto in tutti i recenti incidenti". I gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamico hanno accolto con favore gli attacchi, ma non ne hanno rivendicato la responsabilità. Quanto avvenuto ad Ariel rappresenta una "risposta ai crimini dell'occupazione israeliana, e agli eventi di Gerusalemme e della moschea di Al Aqsa", ha riferito Hamas in un comunicato, aggiungendo che "tutti gli atti di oppressione e tentativi di minare la resistenza non riusciranno a sconfiggere il nostro popolo". Il Jihad islamico, da parte sua, ha “salutato gli eroi ribelli in Cisgiordania”. Diversi mesi fa, il capo di stato maggiore delle Idf, Gadi Eisenkot, aveva avvertito che c'era un'alta probabilità di escalation in Cisgiordania. Secondo i dati diffusi dallo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno israeliano), negli ultimi mesi c'è stato un costante aumento degli attacchi in Cisgiordania e a Gerusalemme: 109 a ottobre, 116 a novembre, 138 a dicembre e 138 a gennaio 2019. (Res)