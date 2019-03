Unità d'Italia: Rampelli (Fd'I), sovranità nazionale sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, a margine della cerimonia all'Altare della Patria in occasione del 158esimo anniversario dell'Unità d'Italia, ha dichiarato che "giorno della patria e dell'identità, il 158esimo anniversario dell'Unità d'Italia, della Costituzione e della bandiera nazionale ci ricorda la tanta strada fatta dall'Italia nei secoli, il suo ruolo di cerniera tra cultura e il suo essere avamposto di civiltà. Oggi la sovranità nazionale è perennemente sotto attacco", ha proseguito il parlamentare, "la grande finanza apolide, l'eurocrazia, il divario Nord/Sud, la criminalità organizzata, l'immigrazione selvaggia, fino alla destabilizzazione dell'Africa e agli accordi strategici con la Cina comunista la mettono in pericolo e rendono necessaria lungimiranza e capacità di tenuta per difendere un patrimonio storico e culturale che i nostri padri ci hanno consegnato libero e indipendente".(Rin)