Pd: domani pomeriggio Zingaretti in Basilicata

- Domani, lunedì 18 marzo, il segretario del Partto democratico, Nicola Zingaretti, sarà a Potenza dove alle ore 17:30, in piazza Don Bosco, parteciperà ad un'iniziativa elettorale per le elezioni Regionali in Basilicata di domenica prossima, 24 marzo. Lo rende noto l'ufficio stampa del nuovo leader del Pd. (Com)