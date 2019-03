Alba: "Una storia tira l'altra", in biblioteca letture per i bimbi da 2 a 4 anni

- La lettura per bambini del 21 marzo alle ore 17, alla biblioteca civica di Alba, sarà dedicata ai bimbi dai 2 ai 4 anni. I partecipanti ascolteranno “Tutti giù per terra!”, una divertente storia che i bravissimi lettori volontari di Nati per Leggere hanno accuratamente preparato. Il progetto “Una storia tira l'altra...” è curato da Officine Zeta, fa parte di “Nati per Leggere Piemonte” ed è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma ZeroSei. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria. (Rpi)