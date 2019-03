Roma: Fd'I, a Tor Sapienza aggredito giovane, sicurezza assente, serve radicale cambio passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'inspiegabile aggressione con ferimento di un giovane in viale Giorgio Morandi, quartiere sempre più abbandonato dalle istituzioni, è tornata di attualità l'esigenza di maggiore sicurezza a Roma, soprattutto nei quartieri di periferia. Serve un radicale cambio di passo con maggiori investimenti da parte del governo giallo-verde nel settore della sicurezza e l'adozione, da parte del Campidoglio pentastellato, di provvedimenti concreti soprattutto a livello di prevenzione e di infrastrutture per i giovani e per quei centri di aggregazione che forniscono servizi e spesso si sostituiscono alle istituzioni, purtroppo sempre più assenti". Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del V Municipio e Walter Pacifici, già consigliere del Municipio Roma V. "Abbiamo presentato numerosi atti in assemblea capitolina - aggiungono - sempre bocciati dall'amministrazione Raggi che peraltro sembra totalmente disinteressata nel garantire una vita più tranquilla ai propri concittadini, soprattutto coloro che tre anni fa la votarono in massa confidando in una maggiore attenzione. Fiducia, purtroppo, mal riposta se si guarda ai risultati conseguiti da Raggi e compagni, totalmente deludenti rispetto alle attese. Come Fratelli d'Italia siamo pronti a guidare una nuova fase che, grazie alla collaborazione di comitati e persone veramente capaci e volenterose, potrà contribuire a risollevare la nostra città dopo il disastro grillino". (Com)