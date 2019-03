Energia: ministro russo Novak, “accettabile” proposta di tenere nuovi colloqui Opec-non Opec a maggio

- Il ministro dell'Energia russo Alexander Novak ha dichiarato oggi di ritenere “accettabile” la proposta di tenere dei nuovi colloqui a maggio al fine di determinare le future iniziative dei paesi Opec e non Opec nel mercato petrolifero globale. È quanto rende noto un comunicato del ministero dell'Energia dell'Azerbaigian. “Il ministro Alexander Novak ha detto che i passi della Russia per adempiere ai propri obblighi nell'ambito dell'Opec + sono graduali e ha aggiunto di ritenere accettabile tenere dei colloqui a maggio per determinare le future fasi dell'Opec + nel mercato petrolifero globale”, si legge nella nota. Le dichiarazioni di Novak sono giunte mentre è in corso a Baku la riunione del Comitato congiunto di monitoraggio ministeriale Opec-non Opec (Jmmc), che si è aperta oggi con un incontro del comitato tecnico congiunto per valutare la conformità complessiva dell'accordo per la riduzione della produzione giornaliera a 1,2 milioni di barili, siglato nel dicembre scorso in occasione dell’ultima riunione. (segue) (Res)