Basilicata: Meloni, M5s copia programma da Pd, un motivo in più per votare Fd'I

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook che "in Basilicata il M5s per il suo programma copia-incolla il Pd. Nessuna sorpresa. Tanto sono la stessa cosa di sinistra, cambiano solo gli slogan, non la sostanza. Un motivo in più per votare Fratelli d'Italia il 24 marzo alle elezioni regionali in Basilicata (e il 26 maggio alle elezioni europee)".(Rin)