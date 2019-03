Pd: Zingaretti, pancia a terra, maggioranza non mollerà l'osso

- Il Partito democratico, "guidato da una nuova squadra, oltre che da Zingaretti, si mette pancia a terra per riconquistare un elettorato che ci aveva abbandonato e per chiedere ai ragazzi e alle ragazze italiane. Venite tutti perché abbiamo bisogno della passione, che abbiamo visto, per cambiare le cose": lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che oggi ha reso omaggio ai caduti per la Resistenza al nazifascismo a Porta San Paolo, a Roma, come suo primo atto da leader proclamato dall'assemblea nazionale dem. "Le manifestazioni sono importantissime perché sono elementi di testimonianza di una idea possibile di futuro più bella - ha aggiunto il governatore del Lazio - Ora bisogna cambiare i rapporti di forza. Quindi ai ragazzi che erano in piazza dico: continuiamo a combattere, perché non sarà facile, non molleranno l'osso, ma dimostreremo insieme che ce la possiamo fare". (Rin)