Milano: evade dai domiciliari e ferisce gravemente 31enne al collo, arrestato

- Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato sabato sera per tentato omicidio ed evasione. Intorno alle 23.30 al 112 è arrivata una segnalazione di una violente lite scoppiata su un pianerottolo di uno palazzo in via Magellano, zona Dergano. Gli inquilini hanno segnalato agli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, le due persone coinvolte nel diverbio. Secondo quanto ricostruito il giovane nordafricano avrebbe aggredito e colpito per futili motivi con un coccio di bottiglia rotto un cittadino albanese 31enne, procurandogli un'estesa ferita al collo. Per la vittima è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso, ma dopo essere stato medicato ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. L’aggressore invece è stato subito individuato e bloccato dai poliziotti. Per lui, irregolare e con precedenti, sono scattate le manette anche per evasione in quanto era sottoposto agli arresti domiciliari. (Rem)