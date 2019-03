Sicurezza: domani inaugurazione anno accademico scuola Dis, presente il premier Conte

- Si terrà domani, 18 marzo, l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola del Sistema di informazione per la sicurezza (Dis) della Repubblica. La cerimonia, si legge in un comunicato, prevede un indirizzo di saluto del direttore della Scuola del comparto, Paolo Nardone, la prolusione del professore Gaetano Manfredi, presidente della Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane), e l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Al termine degli interventi sarà dichiarato aperto l’Anno accademico. (Com)