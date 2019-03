Russia-Stati Uniti: Cremlino, nessuna proposta ufficiale da Washington su colloqui disarmo nucleare

- Il Cremlino non ha ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte di Washington per avviare i colloqui sulle questioni riguardanti la stabilità strategica e il disarmo. Lo ha dichiarato oggi il portavoce della presidenza russa, Dmitrj Peskov, citato dall’agenzia di stampa “Tass”. Le dichiarazioni del portavoce giungono in risposta a quelle del consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, il quale non ha escluso che tali colloqui possano coinvolgere anche la Cina. "La Cina sta costruendo la sua capacità nucleare ora e questo è uno dei motivi per cui stiamo cercando di rafforzare il nostro sistema di difesa missilistica nazionale qui negli Stati Uniti ed è uno dei motivi per cui, se avremo un'altra negoziazione per il controllo degli armamenti, per esempio con i russi, potrebbe essere sensato includere anche la Cina nelle discussioni”, ha affermato Bolton in un’intervista a un’emittente radiofonica statunitense. (segue) (Rum)