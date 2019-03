Russia-Stati Uniti: Cremlino, nessuna proposta ufficiale da Washington su colloqui disarmo nucleare (3)

- Il capo dello Stato ha quindi chiesto se la Russia sarà in grado di attuare misure in risposta alle mosse statunitensi con i finanziamenti stanziati nel piano di spesa per il 2019 e per gli anni successivi. Il ministro Shoigu ha assicurato che tale situazione è stata considerata nei dettagli. Il Trattato Inf, firmato nel 1987, vietava i missili statunitensi e russi basati a terra con una gittata tra i 500 e i 5 mila chilometri. L’accordo fu accolto con grande sollievo quando venne firmato dal presidente Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbaciov, ma successivamente Mosca, durante l'amministrazione di George W. Bush, ha sollevato la questione di un riallineamento dell’accordo, tuttavia Washington ha respinto l'idea. In seguito, la Russia ha sviluppato il missile da crociera 9M729, che secondo gli Usa, può trasportare testate convenzionali e nucleari a distanza proibita dal trattato, un'accusa che Mosca ha sempre negato. (Rum)