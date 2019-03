Italia-Cina: Massolo (Fincantieri), normale che nostro paese susciti interesse, asset rilevanti ne abbiamo

- Il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, ospite a "Mezz'ora in più", su Rai Tre, in merito alla firma del memorandum d'intesa tra Italia e Cina, ha affermato che gli "sembra che il nostro paese dovrebbe imparare a normalizzare questo genere di occasioni. Non è affatto insolito", ha proseguito, "che si possa suscitare l'interesse di una o dell'altra superpotenza del mondo. E' solo normale per uno dei player maggiori dell'Europa, quale l'Italia indubbiamente è: un punto di approdo naturale di tutta una serie di reti infrastrutturali, un paese che ha un avanzamento tecnologico piuttosto rilevante, anche dal punto di vita delle telecomunicazioni, e quindi una sorta di candidato ideale per l'interconnettività del XXI secolo. Le reazioni", ha osservato Massolo, "dovrebbero esere all'altezza di una normalità, spendendo i nostri asset in maniera matura perché di asset rilevanti ne abbiamo, dal punto di vista tecnologico e della nostra capacità. Una delle ragioni per le quali come Fincantieri siamo stati attenzionati dalla Cina", ha concluso Massolo, "è stato il nostro know how, difficilmente replicabile, nel costruire grandi navi da crociera". (Rin)