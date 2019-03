Russia: Putin domani in Crimea per quinto anniversario proclamazione Repubblica autonoma

- Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita a Sebastopoli domani, 18 marzo, per partecipare alle celebrazioni del quinto anniversario della proclamazione della Repubblica autonoma di Crimea. Lo ha annunciato oggi il servizio stampa del Cremlino in un comunicato. “Il capo dello Stato prenderà parte attraverso un collegamento video alla cerimonia di d’inaugurazione della centrale termica di Balaklavskya, della centrale termica di Tavricheskaya e della sottostazione portuale di Taman”, oltre a visitare il complesso commemorativo delle vittime dell’assedio di Sebastopoli del 1854-1855 e della battaglia di Crimea del 1944 Malakhov Kurgan. A seguire, rende noto il Cremlino, Putin incontrerà le autorità locali e parteciperà alle celebrazioni ufficiali del quinto anniversario della proclamazione della Repubblica di Crimea. La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa il 18 marzo 2014, dopo che il 97 per cento dei partecipanti al referendum regionale hanno votato a favore della riunificazione. L'Ucraina e la maggior parte dei paesi occidentali continuano a considerare la Crimea sotto la sovranità di Kiev e accusano Mosca per quest’annessione illegittima. (Rum)