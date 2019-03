Pd: ok da assemblea nazionale alla nuova Direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il voto della nuova Direzione del Partito democratico si è conclusa l'assemblea nazionale dem a Roma. Per i posti in direzione, che dovrebbero rispettare il più possibile le proporzioni degli eletti in assemblea attraverso le primarie, si è discusso a lungo nelle stanze dell'hotel Ergife, al punto che alla fine, quando il neopresidente del Pd Paolo Gentiloni ha letto la lista dei 120 membri elettivi della Direzione, la lista era sostanzialmente spezzata in due. Dopo aver letto una prima parte in ordine alfabetico, l'ex premier si è interrotto: "Questa era la prima lista", ha detto, corregendosi subito dopo, e ha iniziato a leggere la seconda parte dei nomi, questa volta in ordine sparso. Per la soddisfazione di tutte le correnti, poi, accanto a coloro che per statuto sono membri di diritto della Direzione (i quattro componenti eletti dalla circoscrizione estero, il segretario, l'ufficio di presidenza dell'assemblea, il tesoriere, il segretario giovanile, i segretari regionali, i presidenti dei gruppi parlamentari ed europei, i vicesegretari), sono state elette alcune personalità di una lista integrativa votata dall'assemblea: la coordinatrice delle donne, il presidente della commissione nazionale del Congresso, il presidente uscente della commissione di garanzia, i rappresentanti delle mozione alle primarie, i sindaci delle città metropolitane iscritti Pd, gli ex segretari iscritti al Pd, gli ex presidenti del Consiglio iscritti al Pd, i componenti della segreteria, i candidati alle primarie, il presidente della commissione bicamerale Copasir, gli invitati permanenti alla commissione di garanzia. "Sono cariche dietro alle quali ognuno di voi leggerà delle persone", ha affermato, dopo aver letto l'elenco, Gentiloni. (Rin)