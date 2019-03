Ucraina: Poroshenko, "se rieletto difenderò indipendenza da Mosca"

- Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha invitato oggi i suoi elettori a sostenerlo alle elezioni presidenziali del prossimo 31 marzo per difendere l'indipendenza dell'Ucraina dalla Russia. “L'obiettivo di queste elezioni è quello di preservare la vera indipendenza dalla Russia. Ancora un piccolo sforzo e questa primavera attraverseremo il punto di non ritorno nelle nostre relazioni con la Russia”, ha detto Poroshenko nel corso di un comizio pre-elettorale tenuto oggi a Kiev. “Il 31 marzo confermeremo il nostro percorso verso l'Europa o torneremo all'impero (russo)”, ha affermato il capo dello Stato ucraino, citato dai media locali. Negli ultimi cinque anni l'Ucraina "ha aperto le sue porte all'Europa ed è vicina all'adesione all'Ue e alla Nato come mai prima d'ora. Se continueremo su questa strada per altri cinque anni, andremo così lontano che la Russia perderà ogni possibilità di riconquistare il controllo sull'Ucraina", ha aggiunto Poroshenko, impegnandosi a far sì che entro la fine del suo eventuale secondo mandato presidenziale il paese sarà pronto per l'adesione alla Nato e all'Unione europea. “Solo l'appartenenza all'Ue e alla Nato può garantire l'indipendenza e la sicurezza dei nostri cittadini”, ha proseguito il presidente ucraino, promettendo di voler restituire la Crimea e il Donbass all’Ucraina con mezzi politici e diplomatici. (segue) (Res)