Ucraina: Poroshenko, "se rieletto difenderò indipendenza da Mosca" (2)

- "Dopo le elezioni, intraprenderemo passi politici e diplomatici per garantire la restituzione del Donbass e della Crimea", ha detto, sottolineando che "il percorso verso la pace passa attraverso un ulteriore potenziamento dell'esercito", a partire dall'aggiornamento del programma missilistico ucraino. In vista del voto, il parlamento di Kiev ha approvato a inizio febbraio una legge che impedisce ai cittadini russi e ad altre personalità indicate da Mosca di partecipare come osservatori alle elezioni previste in Ucraina nel corso del 2019. A votare in favore del procedimento sono stati 232 deputati del parlamento ucraino, come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. In base al testo della legge, un cittadino o soggetto proveniente da un paese riconosciuto dal parlamento ucraino come Stato aggressore o occupante non può partecipare al monitoraggio elettorale, anche in qualità di osservatore. Le elezioni presidenziali in Ucraina si terranno il prossimo 31 marzo, con un eventuale secondo turno previsto per il 21 aprile. (Res)