Fisco: Fornaro (Leu), Salvini in campagna elettorale permanente

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma in una nota che "con l'annuncio dell'introduzione della Flat tax nel 2020 anche per le famiglie, Salvini dimostra di essere più interessato alle campagne elettorali che al governo di un'Italia entrata in recessione. Una Flat tax - prosegue il parlamentare - che oltre che essere uno strumento sbagliato e iniquo, costerebbe secondo gli esperti oltre 50 miliardi di euro di mancate entrate fiscali. Dica Salvini dove trova questo soldi prima di promettere cose sapendo che saranno irrealizzabili, visto lo stato precario dei nostri conti pubblici. Altrimenti egli mente sapendo di mentire. Con le promesse e con i social media si potranno anche vincere le elezioni", conclude Fornaro, "ma non si governa una grande nazione come l'Italia, anzi la si fa sprofondare sempre più nel baratro della recessione".(Com)