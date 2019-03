Rifiuti Roma: da stanotte pulizie straordinarie sulla via Appia

- "Sull'Appia, a partire da oggi e sino a mercoledì, sono previste pulizie straordinarie in orario notturno, dalle 22 alle 6, con temporanei divieti di sosta. Attenzione alla segnaletica. Venerdì 22 la pulizia straordinaria sarà effettuata in fascia diurna, dalle 6 alle 14 tra piazzale Appio e via Cesare Baronio e tra le 13 e le 21 nel tratto compreso tra viale Furio Camillo e via dell'Arco di Travertino". È quanto si legge sul sito di Muoversi a Roma. (Rer)