Medio Oriente: inviato Onu Mladenov condanna Hamas per repressione proteste

- L'inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Nickolay Mladenov, ha condannato oggi la dura repressione da parte del gruppo palestinese Hamas delle proteste nella Striscia di Gaza. Da giovedì 14 marzo centinaia di palestinesi sono scesi in piazza per protestare contro i recenti aumenti delle tasse e il carovita nell’enclave soggetta all’embargo israeliano. Decine di persone, tra cui giornalisti e membri di organizzazioni per i diritti umani, sono state arrestate. "Condanno fermamente la campagna di arresti e violenza usata dalle forze di sicurezza di Hamas contro i manifestanti, comprese donne e bambini", ha detto Mladenov in una dichiarazione. "Sono particolarmente preoccupato per il brutale attacco a giornalisti e dipendenti della Commissione indipendente per i diritti umani e per le perquisizioni domestiche", ha aggiunto l'inviato dell'Onu. "Il popolo di Gaza, che ha sofferto a lungo, ha protestato contro la disastrosa situazione economica e ha chiesto un miglioramento delle condizioni di vita nella Striscia di Gaza; ha diritto di manifestare senza paura di rappresaglie", ha spiegato l’ex ministro degli Esteri bulgaro. (segue) (Res)