Roma: Raggi, tutto pronto per 'Vialibera', domenica 24 strade off limits ad auto e smog

- "Ormai manca pochissimo per Vialibera. Domenica 24 marzo una rete ciclopedonale di circa 15 km sarà chiusa al traffico dalle 10 alle 18, libera da auto e smog. Si replica il 28 aprile, il 12 maggio e il 16 giugno con orario esteso fino alle 19. Tra le strade interessate via del Corso, via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto. Tutte le informazioni, in continuo aggiornamento, sono disponibili sul sito www.romamobilita.it". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)